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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, İlknur Onur (47), Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşadığı evindeki yatağında ölü bulundu

06 Kasım 2018 12:46

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, İlknur Onur (47), Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşadığı evindeki yatağında ölü bulundu. 
Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi\'nde bulunan apartmanın 2\'nci katındaki dairede yalnız yaşayan İlknur Onur\'un kapısına, 10 gün önce komşuları elektrik faturasını bıraktı. Aradan geçen zamana rağmen faturanın alınmadığını gören komşular, şüphelenerek, ev sahibine haber verdi. Daire sahibinin ihbarı üzerine binaya gelen polis ekipleri, eve girdi. İlknur Onur, yatağında ölü bulundu. 
Onur\'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Onur\'un evinde, içi boş yüzlerce pet şişe bulundu. İlknur Onur\'un ölümünü şüpheli bulan polis, inceleme başlattı.

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