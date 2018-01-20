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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde Mürüvvet Gülgün (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

20 Ocak 2018 02:46

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde Mürüvvet Gülgün (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Ord.Prof. Ekrem Akurgal Caddesi numara 62\'deki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mürüvvet Gülgün\'ün evinden gelen kötü kokular üzerine, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yoğun kötü koku nedeniyle gaz maskesi takarak kapıyı açtı, Gülgün\'ün cansız bedeni ile karşılaştı.
Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Mürüvvet Gülgün\'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 

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