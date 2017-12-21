Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, 5 gündür haber alınamayan Faik Parlar (77), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi\'nde bir apartmandaki dairede tek başına oturan Faik Parlar\'dan 5 gündür haber alamayan İstanbul\'daki bankacı oğlu, durumu yakınlarına haber verdi. Parlar\'ın yakınları, gece eve gelerek, kapıyı çaldı; ancak açan olmadı. Bunun üzerine Parlar\'ın yakınları, çağırdıkları çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Parlar\'ı koltuğun üzerinde hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Faik Parlar\'ın cenazesi, evdeki incelemenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı\'na kaldırıldı.



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