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Yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar evinde bıçaklanarak öldürüldü

11 Aralık 2017 04:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay gece saatlerinde, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli terzi Recep Serdar\'ın komşuları, evin 2 gündür ışıklarının yandığını görünce şüphe üzerine yakınlarına haber verdi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren torunu, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar\'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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