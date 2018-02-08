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Yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde Hayrettin Elek (69), yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu

08 Şubat 2018 10:59

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde Hayrettin Elek (69), yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu.
Evka-4 Mahallesi 1025/1 Sokak\'taki bir apartmanda yaşayan Hayrettin Elek\'in dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, dün akşam saatlerinde polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği dairede Elek\'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü saptanan Hayrettin Elek\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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