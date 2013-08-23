Yalıtımsız binalar 2 nükleer santrale eşdeğer enerji kaybına yol açıyor

Türkiye'nin, gelişen sanayisi, artan nüfusu, kullanılan teknoloji ile birlikte, enerji ihtiyacı da günden güne artıyor. Enerjinin yüzde 75'ini ithal eden Türkiye'nin yeni kaynaklara ihtiyaç duyduğu muhakkak. Ancak kaynakların yetersizliğine karşın nükleer santralleri savunmadan önce yönelebileceğimiz çevreci çözümler de var.

Türkiye'de ısı yalıtımı bulunmayan 16 milyon binaya yalıtım yapılması halinde 2 nükleer santralin üreteceği enerji tasarruf edilecek. Türkiye, bu yöntemle yılda 9,3 milyar dolar kazanacak ve enerjide ithalat bağımlılığından kurtulacak. Bu rakam 10 bin megavat kurulu güce sahip, yaklaşık 80 milyar kilovatsaat üretim kapasiteli iki nükleer santralin üretimine denk geliyor.

Türkiye'de enerji tasarrufu için önemli bir potansiyel bulunduğunu ancak bunun istenilen seviyede kullanılmadığına dikkat çeken Blue’Safe Mavi Kale iş ortaklarından Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen: “Enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Buna karşılık nükleer enerji santralleri kurmayı hedefliyoruz. Ancak önemli bir noktayı atlıyoruz. Önceliğimiz tükettiğimiz enerjiyi kontrol altına almak olmalı. Enerji ihtiyacımız artıkça yeni enerji kaynakları bulmaya çalışmak sonu olmayan bir süreç. Güneşin bile tükeneceğinin konuşulduğu günümüzde, asıl yapmamız gereken enerjiyi verimli hale getirecek programları uygulamak. Binalarda enerji verimliliği dediğimizde ilk çözüm ısı yalıtımı yaptırmak. Isı yalıtımı olmayan 16 milyon binayı yalıtmak, 10 bin megavat kurulu güce sahip, yaklaşık 80 milyar kilovatsaat üretim kapasiteli iki nükleer santralin üreteceği enerji kadar tasarruf elde etmek demek. Bunun ekonomik değeri de hiç az değil; her yıl 9 milyar 265 milyon dolar enerji tasarrufunu sadece ısı yalıtımıyla elde edebiliriz” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Blue’Safe Mavi Kale iş ortaklarından Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş ise şunları söyledi: “Son 10 yılda Türkiye’de enerji tüketimi yüzde 30 artarken, Avrupa Birliği’nde bu artış oranı sadece yüzde 10 ile sınırlı kaldı. Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini ortaya koyan 20-20-20 stratejisine göre; Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar, karbon salınımını yüzde 20 azaltacak ve yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayacak. Türkiye’nin 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de benzer bir yaklaşım söz konusu. 2023 yılına kadar enerji tüketiminde yüzde 20 tasarruf hedefleniyor. Bu hedefi gerçek kılmak için enerjiyi verimli kullanmak son derece önemli. Bu noktada da ısı yalıtımı kritik öneme sahip. Enerji kaynaklarını tükendiği günümüzde ihtiyaçları karşılamak için nükleer santraller kurmak ilk bakışta çözüm gibi görünse de ilk yatırım maliyetleri çok yüksek olan nükleer santrallerin ömrü bittikten sonra radyoaktif atıkların yok edilebilmesinin maliyeti ve çevreye etkisi henüz net bir şekilde hesaplanamıyor. Bu açıdan en çevreci ve ekonomik üretmeden enerjimizi çoğaltmanın yolu binalara ısı yalıtımı uygulamaktan geçiyor.”