-YALITIMLI BİNALAR ISINMA GİDERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR BURSA (A.A) - 31.01.2011 - Konutlarda ortalama 300 lira olan ısınma giderlerinin, binalarda ısı yalıtımı yapılması halinde 120-150 lira seviyelerine düşebileceği bildirildi. Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Uysal, yazılı açıklamasında, soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyacını doğalgazla sağlayanların, yüksek faturalardan kurtulabileceğini belirtti. Uysal, binalarda yalıtım yapılmadığında yüzde 60'a varan ısı kayıplarının meydana geldiğine dikkati çekerek, yapılacak uygun yalıtımlarla aylık ortalama 300 lira olan ısınma giderinin, 120-150 lira seviyelerine çekilebileceğini kaydetti. Özellikle kombili binalarda bu durumun daha da önemli olduğunu vurgulayan Uysal, enerji verimliliği alanında yapılacak yatırımlara çok uygun krediler sunulduğunu belirtti. Uysal, merkezi sistemle ısınan konutların da ısı yalıtımı yaptıklarında çok büyük kazançlar sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Doğalgazı ithal eden ülkemiz için verimsiz kullandığımız yakıt hem aile ekonomisine hem de milli ekonomiye zarar veriyor. 1 Ocak 2011 den itibaren yürürlüğe giren Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliğinin Enerji Kimlik Kartı uygulaması ile yeni kurulan binalarda kimlik belgesi hazırlanıyor. Yönetmeliğe göre tapuya işlenen bu belgeler alıcı için referans oluşturuyor. Kimlik belgesi, 2017 yılından itibaren mevcut binalarda da uygulanmaya başlanacak. Gönül arzu ediyor ki, bu sisteme daha önce kavuşalım ve Avrupa'da ilk biz uygulayalım. Sigara yasağı kadar etkili bir çalışma olan Enerji Kimlik Belgesi, hepimizin faydasınadır.''