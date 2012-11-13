T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalıtımı olmayan binaya 6 bin TL ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binaların altındaki suların, zaman içerisinde, yapıların taşıyıcı sistemini doğrudan etkilemesini engellemeyi amaçlıyor

13 Kasım 2012 12:29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni yapılacak binalarda ısı ve gürültü yalıtımından sonra su yalıtımını da zorunlu hale getirdi. Su yalıtımı yapılmaması halinde, 6 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binaların altındaki suların, zaman içerisinde, yapıların taşıyıcı sistemini doğrudan etkilemesini engellemeyi amaçlıyor.

Yakında bir genelge yayımlanacağını belirten Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Ercan, "Genelgede, su yalıtımı yapılmamışsa yapı kullanma izninin verilmemesine yönelik bir talimat olacak. Isı yalıtımı gibi su yalıtımı da yapılmamış ise yapıya kullanma izni verilmeyecek. Ancak gerekli tedbirler alındıktan sonra yapı kullanım izin  belgesi düzenlenebilecek'' dedi.

Su yalıtımı yapılmaması halinde, 6 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

ETİKETLER

çevre ve şehircilik bakanlığıbinalaryalıtım6 bin lira ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24