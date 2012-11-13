Yalıtımı olmayan binaya 6 bin TL ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni yapılacak binalarda ısı ve gürültü yalıtımından sonra su yalıtımını da zorunlu hale getirdi. Su yalıtımı yapılmaması halinde, 6 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binaların altındaki suların, zaman içerisinde, yapıların taşıyıcı sistemini doğrudan etkilemesini engellemeyi amaçlıyor.

Yakında bir genelge yayımlanacağını belirten Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent Ercan, "Genelgede, su yalıtımı yapılmamışsa yapı kullanma izninin verilmemesine yönelik bir talimat olacak. Isı yalıtımı gibi su yalıtımı da yapılmamış ise yapıya kullanma izni verilmeyecek. Ancak gerekli tedbirler alındıktan sonra yapı kullanım izin belgesi düzenlenebilecek'' dedi.

Su yalıtımı yapılmaması halinde, 6 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.