Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Görevinden ayrıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Yalıkavak Marina tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Ağar 17.05.2021’de görevinden ayrılma isteğini bildirdi. Sayın Ağar sağlık sorunları gerekçesiyle işlem yapmayı erteledik. Bu vesileyle Sayın Ağar’ın görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Ağar marinanın açıklamasının öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu olaylar başladığı anda, ayrılmak istediğimi ifade etmiştim. Ameliyat olunca biraz beklemişler, anlaşılan" dedi.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker ilk videolarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçlamıştı. Peker’in iddiasına göre; Ağar, Mansimov’u tehdit ederek Bodrum’daki Yalıkavak Marina’ya el koymuştu.

Sedat Peker’in iddialarını yanıtlayan Mehmet Ağar ise, "Rica üzerine yönetici olarak buradayım. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağar’ın ifadelerine ilişkin daha önce devlette görev yapmış birinin Yalıkavak marinada görevinin olmaması gerektiğini söylemişti.

Soylu "Ben olsam 48 saat içinde bırakırım" demişti.

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