Yalıçapkını zirvesi!

Sosyal Sorumluluk Derneği ile Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği, nesli tükenmek üzere olan yalıçapkını türü kuş için seminer düzenliyor.



Bugün Ankara Keçiören’deki Vehbi Koç Araştırma Merkezi salonunda gerçekleşecek olan semineri düzelnleyen Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler “Amacımız çevre sorunu içinde yalıçapkını kuşunun da büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çekmek” açıklaması yaptı.

Amik gölünde yaşıyorlardı



Yalıçapkını kuşu Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (UICN) tarafından korunması gereken türler listesinde "en üst düzey" kapsamında değerlendiriliyor. Dünyada 25 çift kaldığı tahmin edilen "Alaca Yalıçapkını" kuşunun ender olarak görüldüğü Türkiye'deki sulak alanların "acilen koruma altına alınması’’ isteniyor.

Daha önce Hatay’daki Amik Gölünde sıkça görülen yalıçapkını kuşu, gölün kurumasıyla birlikte yok oldu. Göç etmeyen ve balıkla beslenen, siyah-beyaz rengi ile de dikkat çeken kuşun artık Türkiye’de ender olarak görülüyor.