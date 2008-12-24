'Yalı Çetesi’ raporu profesörlerden almış!

Yaşlı ve kimsesiz kişileri mallarına el koyup öldürdükleri iddiasıyla yargılanacak olan ‘yalı çetesi’nin yöneticilerine 3’er kez müebbet istendi. Çeteye rapor veren iki profesör hakkında da suç duyurusu yapıldı



“Yaşlı ve kimsesiz kişilerin mülklerini tehdit yoluyla ele geçirdikleri” iddia edilen, aralarında Beykoz Tapu Müdürü Gülten Doğantemur ile rahip Abraham Fırat’ın da bulunduğu 33’ü tutuklu, 55 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Kamuoyunda adı “yalı” olarak bilinen çetenin yöneticilerine 3’er kez müebbet istenirken, çeteye rapor veren iki profesörle ilgili olarak da suç duyurusunda bulunuldu.



Sadullah Paşa’nın gelini 93 yaşındaki Vanda Jeanne İvornne Ayaşlıesen’i, mallarına el koymak için öldürdüğü belirtilen çeteyle ilgili iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan 139 sayfalık iddianamede, çetenin Şemseddin Geçkil ile Şemseddin Geçkil ve kardeşi Fikriye Geçkil’in de ölümünden sorumlu olduğu anlatıldı.



Örgütün iş bölümü



Örgütün eylem planının da anlatıldığı iddianamede, “Çetin Acar’ın talimatları doğrultusunda örgüt üyesi Gülsen Şahin tarafından, gayrimenkulleri bulunan özellikle yaşlı ve kimsesiz mağdurlar tespit edilerek örgüt lideri ve yardımcısına bildirildiği, örgüt lider yardımcısı Figen Gençsoy’un kendisine avukat ve emlak sahibi rolü verdiği, mağdurların satmak istediği gayrimenkullerin sorunlarının olup olmadığının eski bir tapu müdürü olan Hayati Akkaya tarafından örgüt üyesi Nejdet Akkaya’nın referansıyla araştırmasının yapıldığı” belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bazı örgüt üyelerinin değişik kimliklerle meslek sahibi olarak kendilerini tanıtıp mağdurlarla görüşme yaptıkları, sorun çıkaran mağdurları ya öldürdükleri ya da ortadan kaybettikleri, örgütün tapu müdürlüklerindeki sahte imzalı satış işlerini Gülten Doğantemur ve Turhan Tecik adlı örgüt üyelerinin yaptığı ve örgütün bankadaki usulsüz işlerinin de örgüt üyesi Atanur Polat aracılığıyla yaptırıldığı anlaşılmıştır.”



İddianamede, çete lideri Çetin Acar ile örgüt yöneticisi Figen Gençsoy’un 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 180 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Beykoz Tapu Müdürü Gülten Doğantemur ve Ümraniye Tapu Müdür Yardımcısı Turhan Tecik’in 8,5 ile 24’er yıl, rahip Abraham Fırat’ın 1.5 ile 8 yıl, tutuklu ve tutuksuz diğer 50 sanığın da müebbet hapse varan çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları isteminde bulunuldu.



İddianamedeki profesörler



İddianamede, Vanda Jeanne İvornne Ayaşlıesen’e yaşı nedeniyle fiili ehliyeti bulunduğuna dair verilen rapordan dolayı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Şuer ve Adli Psikiyatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Uğur hakkında “görevi ihmal” suçundan işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.



İddianamede, sanık doktor Ali Hayati Akaslan’ın da olay tarihinde yetkili olmadığı halde Ayaşlıesen’e ilişkin defin ruhsatı düzenleyerek görevini ihmal ettiği aktarıldı.



