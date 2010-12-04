-YALÇINTAŞ'IN TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ - ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş'ın, ''Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme veya başkaları üzerinde baskı kurma yönünde bulgular bulunmadığı, kaçma, saklanma veya kaçma şüphesi uyandıran somut olgular olmadığı'' gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında, Murat Yalçıntaş'ın avukatının tutukluluğa itiraz talebinin, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği anımsatıldı. Daha sonra Yalçıntaş'ın avukatınca Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nin ret kararına da Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunulduğu hatırlatılan kararda, dosyanın soruşturma savcısına tevdi edilerek mütalaa istendiği, Cumhuriyet savcısının da ''Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin ifadesi alınmış olduğundan takdir mahkemenizindir'' şeklinde mütalaa verdiği kaydedildi. Yalçıntaş'a atılı suçun yasada belirtilen katalog suçlardan olmadığı belirtilen kararda, şüpheli Yalçıntaş'ın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması yönünde bulguların bulunmadığı, Cumhuriyet Savcılığı mütalaasında da soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin ifadesi alınmış olduğundan takdirin mahkemeye bırakıldığının bildirildiği ifade edildi. Kararda, Yalçıntaş'ın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların olmadığı, hatta soruşturma açığa çıkıp basın-yayına konu oluşu sırasında şüphelinin dosya kapsamına göre ABD'de olduğu, olayı öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğü, havaalanında yakalanarak soruşturma savcılarının önüne çıkartıldığı belirtildi. Tutuklu kalma koşulları mevcut olmadığından itirazın kabulü ile Yalçıntaş'ın tahliyesine karar verildiği kaydedildi. Murat Yalçıntaş'ın avukatı Necdet Pakdil'in, bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yerinde görülmüş ve geçtiğimiz Perşembe günü Yalçıntaş tahliye edilmişti.