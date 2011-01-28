Yalçıntaş’ın 18 yıla kadar hapsi istendi

T24 - İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın da adının karıştığı yargıda rüşvet operasyonuyla ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık Yalçıntaş için 18 yıl, Reina gece kulübü sahibi Koçarslan için de 11 yıla varan hapis talebinde bulundu

Ceyda Erem’in sahibi olduğu CNR fuarcılık ile İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) arasındaki tahliye davalarının Yargıtay sürecinde rüşvet dağıtıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen iddianamede, soruşturma sırasında tutuklanıp tahliye olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş’ın “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “rüşvet suçuna iştirak etmek” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.



İddianame 1449 sayfa

İddianamede, diğer şüphelilerin de “örgüt kurmak, örgüte üye olmak, rüşvet vermek, yargı görevi yapanı etkilemek, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığını aklamak” gibi suçlardan 105 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Şüphelilerin şifreli konuşmalarına yer verilen 1449 sayfalık iddianamede, “araba rektefede”nin, “dosya müzakereye girmedi, beklemede” demek olduğu kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey’in hazırlayıp, mahkemeye gönderdiği iddianamede, 9’u tutuklu toplam 58 sanığın cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, suç örgütünün, şüphelilerden avukat Necdet Okçu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi emekli başkanı Mustafa Oskay, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi memuru Bekir Akbal, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi memuru Gülhanım Kızıltaş, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski personeli Hüseyin Uysal ve Yavuz Çay tarafından kurulduğu öne sürüldü. İddianamede, diğer sanıkların da örgüt adına suç işledikleri iddia edildi.



Ceyda Erem müşteki

İddianamede, bazı şüpheliler için istenen cezalar şöyle:

“Avukat Necdet Okçu 34 yıldan 105 yıla, emekli Yargıtay 12. Hukuk Dairesi emekli başkanı Mustafa Oskay 26 yıldan 75 yıla, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş 6 yıldan 18 yıla, Reina gece kulübü sahibi Mehmet Koçarslan 3 yıldan 11 yıla.”

Ayrıca, Dünya Ticaret Merkezi Finans Müdürü Resul Dalkıran’ın 10 yıldan 30 yıla, İDTM avukatlarından Süleyman Balcı’nın 9 yıldan 25 yıla, Abdullah Pehlivan’ın 7 yıldan 21 yıla, Tüm Fuar Organizatörleri Derneği (TÜFOD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Tığlıoğlu’nun 7 yıldan 21 yıla, İTO Meclis üyesi, İDTM Yönetim Kurulu üyesi Çamur Ali Kopuz’un 7 yıldan 21 yıla, avukat Mehmet Osmanoğlu’nun 1 yıldan 5 yıla, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nde memurluk yapan Bekir Akbal’ın 28 yıldan 109 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, CNR fuarcılık şirketinin sahibi Ceyda Erem’in de mağdur sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameye kabul etmesi halinde yargılama başlayacak.



TOBB’un şifresi: Berberler Odası

İddianamede, “suç örgütü lider, kurucu ve üyeleri ile suç örgütünün faaliyetleri kapsamında işlenen rüşvet alma-verme ve nitelikli dolandırıcılık olaylarında aktif rol alan şüphelilerin aralarında yaptıkları konuşmalarda, bu yasadışı faaliyetlerinin gizliliğinin sürdürülmesi ve şüphelilerin deşifre olmalarının engellenmesi amacıyla çoğu zaman şifreli ifadeler kullandığı” şeklinde tanım yapıldı.

Mahkemeye gönderilen iddianamede şifreli ifadeler ve anlamlarının şu şekilde tarif edildiği öğrenildi:

“Emanet: Dava dosyası, Araba rektefede: Dosya müzakereye girmedi beklemede, Randevu: Dava dosyası, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İstanbul Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Profesyonelce: Para karşılığında dosya takip etmek, Fabrika müdürü: Yargıtay ilgili dairesi, Sağlık bakanının danışmanı:? Postaya verilen dosya, Hastalanmak: Telefonların dinlenmesi, Arkadaş bekleyecek:? Dosya müzakereye girmeyecek, Misafir geldi:? Dosya geldi, Asker terhis oldu:? Dosya postaya verildi, Berberler odası: TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Öğrenci geliyor:? Dosya geliyor.”





