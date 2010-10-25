Yalçıntaş ‘Rüşvet talimatı vermedim’

T24 - Yargıda rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın da bulunduğu 40 kişiden 14’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, kendisiyle ilgili yapılan suçlamaları kabul etmedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve CNR Fuarcılık arasındaki tahliye davasında yargı mensuplarına rüşvet dağıtıldığına ilişkin ihbar mektubuyla başlayan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturulan özel bir bölümde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey tarafından alınıyor. Önceki akşam ifadeleri alınan ve aralarında 7 avukatın bulunduğu toplam 14 kişi, savcı talimatıyla serbest bırakıldı.





Rüşvet vermedim



Operasyonun ardından Amerika’dan uçakla Türkiye’ye gelen İTO Başkanı Yalçıntaş’ın ifadesi ise dün öğle saatlerinde alınmaya başlandı. Yalçıntaş’ın hakkındaki iddiaları kabul etmediği ve hiçbir örgüte üye olmadığını, yargı mensuplarına davalarda lehte karar çıkması için rüşvet dağıtmadıklarını söylediği öğrenildi. İTO’nun avukatlarına, “rüşvet dağıtın” şeklinde talimat verdiği iddialarının tamamen asılsız olduğunu savunan Yalçıntaş, kendisiyle ilgili yapılan suçlamaları kabul etmedi.





Adliyeye sevk edilecekler



Bu arada gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının susma hakkını kullandıkları belirtildi. Halen gözaltında bulunan 26 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.





