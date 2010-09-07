-YALÇINKAYA: TAHMİNİM YOK ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, ''Referanduma ilişkin tahminim yok. Hangi sonuç çıkarsa çıksın saygılıyız'' dedi. Yalçınkaya, adli yıl açılışı dolayısıyla Mecliste Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in verdiği resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gerçeker'in bugün adli yıl açılış töreninde yaptığı eleştirilere katılıp katılmadığının sorulması üzerine Yalçınkaya, ''Bunlara katılıyoruz. Yargı bir bütündür'' dedi. Hukuk devleti ve demokrasinin önemli birer değer olduğunu, yargı bağımsızlığının da en az bu değerler kadar önemli olduğunu ifade eden Yalçınkaya, ''Biz siyasi değerlendirmeler yapmıyoruz. Hangi kesim olursa olsun yargıyı göz bebeği gibi korumalarını istiyoruz'' diye konuştu. İfade özgürlüğünü desteklediklerini de dile getiren Yalçınkaya, şöyle konuştu: ''Söylemlerin fiiliyata geçmesi durumunda Anayasa ve yasada yazılı yaptırımlar bütün partiler için uygulanır. Siyasi partilerin hepsi yargıya saygı göstermelidir. Bütün partiler için geçerlidir. Etnik, aşırı dinci, sizin tabirinizle karizmatik ya da marjinal partilerin hiç birinin fiili duruma geçmemesi gerekiyor. Şu anda fiili durum da yok. Tüm partilerin ifade özgürlüğüne saygılıyız. Ama söylemler fiili duruma dönüştüğünde başsavcılığın görevi başlıyor.'' Bir gazetecinin ''Anayasa Mahkemesi gerekli kararı verdi. Anayasa değişikliği Anayasa'ya uygun'' değerlendirmelerinde bulunulduğunu belirtmesi üzerine Yalçınkaya, ''Hukukçu olarak bu değerlendirmeyi yanlış buluyorum. Anayasa Mahkemesinin tasdiki yetirli ise o zaman referanduma gerek kalmaz'' diye konuştu. Yasa dışı dinlemelerle ilgili bir soru üzerine ise Yalçınkaya, dinlemelerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi. Öncelikle yasaya aykırı yapılan dinlemeler konusunun ele alınması gerektiğini vurgulayan Abdurrahman Yalçınkaya, dinlemelerin içeriğinin daha sonra yorumlanacağını söyledi. Yalçınkaya, ''Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sandığa gidip oyunu kullansın. Bizim görevimiz, referandum sonrasında başlıyor'' dedi. Gazetecilerin, referandum sonucuna ilişkin bir tahmininin olup olmadığını sorması üzerine Yalçınkaya, ''Referanduma ilişkin tahminim yok. Hangi sonuç çıkarsa çıksın saygılıyız'' yanıtını verdi.