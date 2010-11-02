T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya 'CHP'de kurultaya gerek yok dedi. CHP Parti Meclisi (PM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genel merkeze gönderdiği 2008 yılında hazırlanan tüzüğün uygulamaya konulması yönündeki yazısının ardından yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.







PM toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tüzük uyarınca en az 13 Genel Başkan Yardımcısı ile bir genel sekreterden oluşan yeni MYK’yı görevlendirmesi bekleniyor.

Yeni tüzüğe göre, MYK’da Genel Başkan ve Genel Sekreterin yanı sıra görev alanları belirlenen 13 Genel Başkan Yardımcısı görev yapacak. Genel Başkan Yardımcılarının görev alanları, "Örgütlenme ve Örgüt Yönetimleri", "Seçim ve Hukuk işleri", "Partinin Tanıtımı, Basın ve Propagandası", "Yerel Yönetimler", "Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları", "Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenme", "Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları", "Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları", "Ekonomik ve Mali Politika", "Halkla İlişkiler, AR-GE", "Bilim Yönetim ve Kültür Platformu", "Parti İçi Eğitim", "İdari ve Mali İşler" şeklinde olacak.

Yeniden düzenlenecek Genel Sekreterin görevleri de bütün yargı mercilerinde özel ve resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel ve resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil edecek. Resmi kurumlarda partinin temsil edilmesi, yazışmalar, hukuk işleri ve örgütten sorumlu olacak. Genel evrak kaydının tutulması, partinin yazışma ve haberleşme işlerinin yürütülmesi, partinin bütün resmi ve parti içi yazışmalarının gözetim ve denetimi de genel sekreterin görev alanı içine alınacak. Ayrıca Genel Sekreter, partinin üye genel kütüğünün tutulmasını ve parti arşivinin düzenlenmesini de sağlayacak.



Süreç

Tüzük değişikliği olağanüstü kurultayda kabul edilirken, yürürlük tarihi Parti Meclisi kararına bırakılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçildiği 22-23 Mayıs 2010 tarihindeki 33. Olağan Kurultay’da ise tüzük değişikliğinin yürürlüğü ertelenmişti.

Bu gelişmenin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’ye yazı göndererek, 33. Olağan Kurultay’ın gündeminde tüzük değişikliğinin yürürlük tarihinin ertelenmesine ilişkin madde olmadığından tüzüğün uygulanması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 29 Eylülde yaptıkları görüşmenin ardından Baykal’ın tüzük değişikliğinin uygulanması ya da kurultaya gidilmesine dair basında yer alan görüşü bazı partililer tarafından da paylaşılmıştı. CHP milletvekillerinin katılımıyla Bolu Abant’ta yapılan toplantılarda da tüzük tartışması yaşanmıştı.