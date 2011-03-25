-YALÇIN TOPÇU'DAN ''İKİ DELİ'' BENZETMESİ ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu'yu parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu'nu partiye gelişinde, Genel Sekreteri Mustafa Destici ile BBP'nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan karşıladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından, Ortadoğu'daki ve Libya'daki gelişmeler konusunda muhalefet partilerini ziyaret ettiğini belirten Davutoğlu, bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Davutoğlu, BBP Genel Başkanı ile ''son derece kapsamlı'' bilgi alışverişinde bulunduklarını anlattı. Bugünün, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 2. yıldönümü olduğunu anımsatan Davutoğlu, ''Bir dava adamı olarak bütün Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir siyasetçiydi. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Onu bir kez daha anmış olmaktan dolayı onur duyuyorum'' dedi. Uluslararası Libya koalisyonuna sağlanacak katkıyla ilgili tezkerenin dün TBMM'den geçtiğini belirten Davutoğlu, ''Yeni tabloyu değerlendirme şansları olduğunu'' ifade etti. BBP Genel Başkanı Topçu ise ''Bir tarafta Afrika'nın delisi, bir tarafta Avrupa'nın delisi var. İnsanlık bunların arasında kaldı'' diye konuştu. Hükümetin, sürece dahil olmasını olumlu gördüklerini belirten Topçu, bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin daha aktif rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Barışçı bir şekilde Libya'nın toprak bütünlüğü muhafaza edilerek, sivil kayıpların önüne geçilerek, Türkiye'nin lokomotif güç olarak hareket etmesini beklediklerini bildiren Topçu, Türk-İslam coğrafyası ile ilgili konuların da görüşüldüğünü söyledi. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir ile Ahıska Türklerinin durumlarının da konuşulduğunu anlatan Topçu, Azerbaycan ve Nahcıvan'ın, Türkiye'nin vizeyi tek taraflı kaldırmasına rağmen bu konuda adım atmamasının da gündeme geldiğini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbil'i ziyaret edeceğini belirten Topçu, ziyaret kapsamında Kerkük'e de gidilmesinin uygun olacağını söylediklerini anlattı. Yalçın Topçu, bir gazetecinin, ''Hareketin merkezi ile ilgili kafa karışıklığı var. DSP Genel Başkanı İzmir'i söyledi, Dışişleri yalanladı, bunu sordunuz mu'' şeklindeki soruyu yanıtlarken, konunun gündeme gelmediğini bildirdi. Topçu, şöyle konuştu: ''NATO'nun devralmasıyla birlikte, bu haçlı seferi iştahında olan Avrupa'nın delisini, NATO kanalıyla dizginlemek... Bunu yapar inşallah. Çünkü bir tarafta Afrika'nın delisi, bir tarafta Avrupa'nın delisi var. İnsanlık bunların arasında kaldı. Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var. Şimdi Türkiye bunu, BM daimi üyelerini de yanına alarak, Arap Birliği, Afrika Birliği'ni de yanına alarak, insanlığı bu iki deliden kurtarırlar, insanlık bunlardan çekiyor. Esas olan Avrupalı deliyi zaptetmek, esas olan bu. Fransa'ya bütün dünya karşı durmalı, Türkiye bu işin lokomotifi olmalı.''