-YALÇIN TOPÇU'DAN BAŞSAVCIYA ŞİKAYET DİLEKÇESİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.05.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, 25 Mart 2009'da meydana gelen ve eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak, ''Gelinen bu noktanın özel yetkili savcılara intikalini istiyoruz. Ayrıca Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun idari noktada harekete geçmesini bekliyoruz'' dedi. Topçu, beraberinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Topçu, sürecin başından bu yana özel yetkili savcı olması gerektiği yönünde düşüncelerini dile getirdiklerini ve Kahramanmaraş Adliyesi'ne bu konuda başvuruda bulunacaklarını söyledi. ''Hep beraber görüyoruz ki bu hadisenin artık özel yetkili savcı ve mahkeme tarafından bakılması gerekiyor'' diyen Topçu, sözlerini, ''Çünkü milletin vicdanındaki şüphelerle devletin inceleme kurullarının tespitleri örtüştü. Bu prosedürü başlatmak için buradayız. Yarın da başvurumuzu gelip yapacağız ve bundan sonrasını takip edeceğiz'' diye sürdürdü. Bir basın mensubunun ''Başvuruda suç duyurusu var mı?'' diye sorması üzerine, Topçu şunları söyledi: ''Zaten başından bu yana var. Bu hadise ile ilgili toplum ne diyorsa bunları aldık, süzdük, kendi ölçülerimiz içerisinde delillendirdik. Bu olayla ilgili kurumların yöneticileri bunlarla ilgili tabii ki hata, ihmal, kusur varsa neticede hukukumuzu arıyoruz. Çünkü inceleme sonunda elimizde olan şeyler var. Hukuk içerisinde hak arıyoruz. İddiaları ilgili yerlere bildiriyoruz. Geldiğimiz noktada bu mesele adli ve idari soruşturmaya muhtaçtır. Adli soruşturma noktasında cumhuriyet savcılığı hadisenin o gününde bu yana ciddi tekamül aşamasına getirdi. Ama gelinen bu noktanın özel yetkili savcılara intikalini istiyoruz. İdari tarafından ise Başbakana söyledik. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun idari noktada harekete geçmesini bekliyoruz.'' Yalçın Topçu, Başsavcı Büyüktümtürk'e, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunda hatası, ihmali, kusuru ve kastı olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında da şikayet dilekçesi verdi. Büyümtümtürk, dilekçeyi ve davayla ilgili dosyayı teslim aldıklarını, kayıt işlemini yapacaklarını söyledi. Başsavcı Büyüktümtürk, ''Sayın Topçu ile birlikte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, ağabeyi ve BBP yöneticileri bizi ziyaret etti. Soruşturma ile ilgili bizle görüştüler. Dilekçelerini de işleme koyacağız'' dedi. Topçu ve beraberindekiler, bugün saat 13.00'de, Kahramanmaraş Adliye binası önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.