Yalçın Menteş'in bacağı kesildi!

3 gündür yoğun bakımda tedavi altında bulunan ünlü komedyen Yalçın Menteş'in hafta sonu sağ bacağının diz üstünden kesildiği öğrenildi.

Menteş'in diyabetin yol açtığı dolaşım bozukluğu nedeniyle bacağının kesildiği, genel durumunun takip edildiği belirtildi. Ünlü komedyenin ailesi endişeli bir biçimde beklediklerini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ailesi vücudu çok yorulan ünlü oyuncunun hayati tehlikesi halen devam ettiğini söyledi. İyi gelişmeler olmasına rağmen kritik aşama henüz atlatılmış değil. Sadece ailesinin görmesine izin verilen Menteş'in morali yüksek tutulmaya çalışılıyor. Menteş'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı açıklamanın yarın doktorları tarafından yapılacağı öğrenildi.