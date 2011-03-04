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YALÇIN KÜÇÜK'ÜN EV VE OFİSİNDEKİ ARAMA BİTTİ ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 01:41

-YALÇIN KÜÇÜK'ÜN EV VE OFİSİNDEKİ ARAMA BİTTİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün ev ve ofisinde yapılan aramalar sona erdi. Aramalarda 12 çuval belgeye el koyuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün Yüzüncüyıl Önce Sitesi'ndeki ev ve ofisinde sabah saat 05.00'te aramalara başladı. 28 polisin görev aldığı aramalarda, Küçük'ün okuduğu kitaplar, kütüphanesinde bulunan dergiler, belgeler incelendi. Küçük'ün kütüphanesinde çok farklı dillerde yayınlanmış ve bazı bölümleri çizilmiş dergi ve kitapların incelenmesinin zaman aldığı öğrenildi. Yaklaşık 16 saat süren arama sonunda bazı belgelerin fotokopileri çekildi, bazı belgelere el koyuldu. Küçük'ün evinden ve ofisinden 12 çuval dolusu belge, belgelerin fotokopisi ve CD çıkartıldı. Çuvallar minibüsle emniyete götürüldü.  Arama süresince, çevik kuvvet ekipleri Küçük'ün evinin çevresinde önlem aldı.

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