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Yalçın Küçük’e pasaport verilmedi

Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport başvurusunda bulundu ancak kabul edilmedi.

09 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport başvurusunda bulundu.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Küçük, öğle saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Küçük, Pasaport Şube Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, 2006 yılında başvurusunu yaptığı yeşil pasaportun kendisine verilmesini istedi. Yalçın Küçük'ün, dilekçesinde "hakkındaki tutuklama kararlarının kaldırıldığını" belirttiği ifade edildi.

Yetkililerin ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ve bu nedenle kendisine pasaport verilemeyeceğini Küçük'e bildirdiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, Küçük'ün, "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararını ibraz etmesi halinde pasaportunun kendisine teslim edilebileceğini" kaydettiler.

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