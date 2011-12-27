Yalçın Küçük ve Ahmet Şık arasında 'terbiyesiz' kavgası

T24 -

43 yıla kadar hapis





Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, yarın duruşma yapılmayacağını belirterek, ''Bir aksilikSanık avukatlarından bazıları, çarşamba günü de duruşmanın yapılmasını istedi. Bunun üzerine söz alan sanık Yalçın Küçük, ''Biz çarşamba günü duruşma yapılmasını istemiyoruz'' diye konuştu.Araya giren sanık Ahmet Şık ise Yalçın Küçük'e hitaben, ''Kendi adına konuş. 'Biz' deme 'Ben' de'' dedi.Yalçın Küçük de sinirlenerek Şık'ın üzerine yürümek istedi. Araya giren görevlilerin durdurduğu Küçük, Şık'a hitaben ''İstediğim gibi konuşurum, karışamazsın'' karşılığını verdi.Ahmet Şık da bunun üzerine ''Terbiyesiz'' dedi. Yalçın Küçük de ''Terbiyesiz sensin. Otur yerine'' diye cevap verdi.Mahkeme Heyeti Başkanı Ekinci, sanıkları kendi aralarında tartışmamaları için uyararak, ''Burası mahkeme söz isteyeceksiniz'' dedi.Söz alan sanık Ahmet Şık, hızlı yargılamanın yapılmasını ve çarşamba günü duruşmaların olmasını talep etti.Tekrar söz alan sanık Yalçın Küçük, ''Biz'' sözünün Türk ve Osmanlıca dil kurallarına göre kibarlık maksadıyla kullandığını belirterek, ''Biz demek tevazu göstermektir. Ben duruşmanın çarşamba günü yapılmasını istemiyorum'' dedi.Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanık Hanefi Avcı da iddianamenin hızlı okunmasını istedi.Mahkeme Başkanı Ekinci, ''Çarşamba günü ara veriyoruz ancak yatmıyoruz. Bu mahkemeye malumunuz yeni atandım. 2 ayda 80 dava açılmış, sadece bu dava görülmüyor. Bizim de amacımız hızlı yargılamanın yapılmasıdır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu konuda siz de bize yardımcı olmanız gerekir'' şeklinde konuştu.Duruşma, TRT spikerlerinin iddianameyi okumasıyla devam ediyor.Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hazırlanan iddianamede, Yalçın Küçük'ün ''silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'', ''devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ekmek'', ''yasaklanan bilgileri temin etmek'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından ve ''örgüt yöneticisi sıfatıyla diğer şüphelilerin işlemiş olduğu özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçundan 21 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Soner Yalçın'ın ''silahlı örgüte üye olmak'', ''kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'', ''devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek'', ''yasaklanan bilgileri temin etmek'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'', ''özel hayatın gizliğini ihlal etmek'' ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek'' suçlarından 14 ile 36,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, gazeteci Ahmet Şık ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ''silahlı örgüte yardım etmek'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.Kaşif Kozinoğlu'nun ''silahlı örgüte üye olmak'', ''devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek'' ve ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçlarından 11,5 yıldan 26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Nedim Şener'in de ''silahlı örgüte yardım etmek'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlara ilişkin olarak 7,5 ila 23 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.