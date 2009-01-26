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‘Yalçın Küçük bize moral verdi’

Ergenekon davasının son duruşmasında tahliye edilen emekli astsubay ve yazar Orhan Tunç, yaşadıklarını anlattı.

26 Ocak 2009 02:00

Ergenekon davasının son duruşmasında tahliye edilenlerden biri de emekli astsubay ve yazar Orhan Tunç’tu. Tunç, 11 ay boyunca yaşadıklarını, hapishane ortamını ve Ergenekon sanıklarının ruh halini anlattı:

Birçoğu masum

“Emin Gürses, Ümit Sayın ve ben Kandıra’da beraber kalırken cezaevi şartlarına alışamadık. 11 ay boyunca neden cezaevinde olduğumuzu sorguladık. Bu operasyonda mutlaka suçlular da vardır. Devlet sonuna kadar gitmelidir ama bunun yanında mahsum birçok insan var.”

Sayın yatağından kalkmıyor

“Bizim canımızı sıkan şey terör örgütü üyesi olduğumuzu söylemeleri. Mesela Doç Dr. Ümit Sayın, çok kötü bir durumdaydı, bir türlü inanamıyordu. Konuşmuyor, yatağından kalkmıyordu. Sürekli uyuyor ve ilaç alıyordu. Çok şaşkın ve üzgündü. Yeni gelenlerden Yalçın Küçük bize çok moral verdi. Doğu Perinçek grubu hakikaten çok deneyimli ve profesyoneldi.”

“İsmail Hakkı Karadayı Paşa’nın kendisi hakkında söylediklerine Veli Küçük çok üzüldü: ’Beni general yapan Karadayı Paşa’nın kendisidir’ dedi. Sevgi Erenerol ise 21 kişilik koğuşta sadece iki kadın kaldıklarını söylüyordu. Bu yüzden bundan sonraki dalgalarda mutlaka kadınların da göz altına alınacağını söylüyor. 21 kişilik koğuşta 2 kişinin kalıyor olmasını çok manidar buluyor.”

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