İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'si tutuklu 13 sanıklı Oda TV davası 12 Aralık tarihine ertelendi. Duruşmada, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutukluluk hallerinin devamına kararı verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük, tutuksuz yargılanan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener ile diğer sanıklar hazır bulundu.

Yiğit Bulut, Küçük'ü ziyaret ederdi

Duruşmada, ilk olarak sanık Yalçın Küçük'ün eski eşi İffet Temren Küçük tanık olarak dinlendi. Tutuksuz sanıklardan Coşkun Musluk ile Yalçın Küçük arasında örgütsel ilişki bulunduğu iddialarını reddeden İffet Küçük, "Coşkun yüksek lisans tezi için Yalçın ile bir araya gelip akademik mülakatlar yapardı. Bazen de Yalçın'ın bilgisayarı bozulduğunda yardımcı olurdu" dedi. Yalçın Küçük'ün çok sayıda isimle görüştüğünü ve bu buluşmaların örgütsel bağ olarak sunmanın yanlış olduğunu dile getiren İffet Küçük, "Mesela isim de vereyim. Başbakan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Yalçın tutuklanmadan önce sık sık ziyaretine gelir uzun süre yanında kalırdı" ifadelerini kullandı.

Yalçın Küçük: Baykal gelsin yüzümüze konuşsun

Mahkeme, Yalçın Küçük ve Nedim Şener'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İstanbul’da dinlenmesine ilişkin taleplerinin reddedildiğini açıklandı. Buna göre Baykal, Ankara'da ifade verecek. Bu karara ise Yalçın Küçük itiraz etti. Küçük, "Baykal gelsin yüzümüze karşı ifade versin" dedi.

Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutukluluk hallerinin devamına kararı verildi. Mahkeme 12 Aralık 2013 tarihine ertelendi.

Mahkeme ayrıca, Soner Yalçın'ın her hafta Çarşamba günü polis merkezine başvurarak imzasının alınmasına yönelik tedbiri de kaldırıldı.