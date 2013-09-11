T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalçın Küçük: Baykal gelsin yüzümüze konuşsun

Oda TV davasında mahkemenin Deniz Baykal'ın Ankara'da dinlenmesi kararına tepki gösteren Yalçın Küçük, 'Baykal gelsin yüzümüze konuşsun' dedi

11 Eylül 2013 21:04

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'si tutuklu 13 sanıklı Oda TV davası 12 Aralık tarihine ertelendi. Duruşmada, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutukluluk hallerinin devamına kararı verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük, tutuksuz yargılanan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener ile diğer sanıklar hazır bulundu.

 

Yiğit Bulut, Küçük'ü ziyaret ederdi

 

Duruşmada, ilk olarak sanık Yalçın Küçük'ün eski eşi İffet Temren Küçük tanık olarak dinlendi. Tutuksuz sanıklardan Coşkun Musluk ile Yalçın Küçük arasında örgütsel ilişki bulunduğu iddialarını reddeden İffet Küçük, "Coşkun yüksek lisans tezi için Yalçın ile bir araya gelip akademik mülakatlar yapardı. Bazen de Yalçın'ın bilgisayarı bozulduğunda yardımcı olurdu" dedi. Yalçın Küçük'ün çok sayıda isimle görüştüğünü ve bu buluşmaların örgütsel bağ olarak sunmanın yanlış olduğunu dile getiren İffet Küçük, "Mesela isim de vereyim. Başbakan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Yalçın tutuklanmadan önce sık sık ziyaretine gelir uzun süre yanında kalırdı" ifadelerini kullandı.

 

Yalçın Küçük: Baykal gelsin yüzümüze konuşsun

 

Mahkeme, Yalçın Küçük ve Nedim Şener'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İstanbul’da dinlenmesine ilişkin taleplerinin reddedildiğini açıklandı. Buna göre Baykal, Ankara'da ifade verecek. Bu karara ise Yalçın Küçük itiraz etti. Küçük, "Baykal gelsin yüzümüze karşı ifade versin" dedi.

Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutukluluk hallerinin devamına kararı verildi. Mahkeme 12 Aralık 2013 tarihine ertelendi. 

Mahkeme ayrıca, Soner Yalçın'ın her hafta Çarşamba günü polis merkezine başvurarak imzasının alınmasına yönelik tedbiri de kaldırıldı.

 

ETİKETLER

yalçın küçükoda tvdeniz baykalsoner yalçınnedim şener

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24