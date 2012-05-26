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Yalçın Küçük 16 celse duruşmadan men edildi!

Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Yalçın Küçük, 'duruşma düzenini bozucu davranışları nedeniyle' 16 celse duruşmalardan men cezası aldı

26 Mayıs 2012 12:10

Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Yalçın Küçük, duruşma düzenini bozucu davranışlar gösterdiği gerekçesiyle 16 celse duruşmalardan men edildi.

Ergenekon davasının 118'inci duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmaya; emekli Tuğgeneral Veli Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, CHP Milletvekilli Mustafa Balbay, ile Odatv davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 45 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, hakkında sanık ve avukatlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Sanık Yalçın Küçük'ün, Orakoğlu'na soru yöneltmek istemesi üzerine Mahkeme Heyeti sorularını yazılı vermesini söyledi.

Direnmesi üzerine Mahkeme Heyeti Küçük'ün salondan çıkarılması yönünde talimat verdi.

Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Serdar Öztürk ve Durmuş Ali Özoğlu'nun esasa ilişkin son savunmalarını yapana kadar; Yalçın Küçük'ün de duruşma düzenini bozucu davranışları nedeniyle 16 celse duruşmalardan men edilmesine karar verdi.

Duruşma, 28 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

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