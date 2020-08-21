Yalçın Karatepe: Bankalara şimdi 'kredi vermeyi bırakın' diyorlar

BirGün gazetesi yazarı Yalçın Karatepe, dün Merkez Bankası'nın faizi 8.25'te tutup bankaların zorunlu karşılıklarını artırmasıyla ilgili, "Daha önce 'kredi versinler diye' diğer bankalara göre daha düşük oranda karşılık uyguladıkları bankalara şimdi 'kredi vermeyi bırakın' diyorlar" yorumunu yaptı.

Bugünkü yazısında Merkez Bankası'nın dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını inceleyen Karatepe, "MB faizleri en son yüzde 8,25 olarak belirlediği tarihteki beklediği enflasyon yüzde 7,4 idi. Diğer bir ifade ile kendi beklediği enflasyonun 85 baz puan üzerinde bir faiz uyguluyordu. Böyle bakınca pek de kötü değil diye düşünebilirsiniz. Ancak bu ayın başında MB enflasyon beklentisini yüzde 8,9’a yükseltti. Tamam, onu yükseltti de faizleri ne yaptı? Orada bir değişikliğe gitmedi. Enflasyon artacak ama faizler düşük kalacak. Güzel. Hayır, enflasyonun artması güzel değil, faizlerin değişmemesi güzel. Zaten bizim ilgilendiğimiz tek şey faizlerin düşük kalması" diye yazdı.

Politika faizi teriminin siyasetçilerle ilişkilendirilebileceğini yazan Karatepe, "Siyasetçiler derken de iktidar, muhalefet hepsini kastetmiyorum. Hangi siyasetçiyi kastettiğimi siz anladınız. Faiz konusundaki hassasiyeti de malum. En iyisi biz, siyasetçilere fatura çıkarmadan faizleri artıralım diye düşünüp diğer kanallar üzerinden faizleri artırmışlar" yorumunu yaptı.

Karatepe şöyle devam etti: "Tabi bir taraftan faizleri artırırken faizi artırmayan MB, diğer taraftan zorunlu karşılıklarda değişikliğe giderek bankalardan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar para çekecek. Bunları da daha önce “reel kredi artışı” sağlamış olan bankalardan alacaklar. Diğer bir ifade ile daha önce “kredi versinler diye” diğer bankalara göre daha düşük oranda karşılık uyguladıkları bankalara şimdi “kredi vermeyi bırakın” diyorlar. Siz bunları boş verin. Bugün verilen “müjde”ye bakın."

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