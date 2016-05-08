Yalçın Akdoğan'dan Tuğrul Türkeş'li bıyık tweeti

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından ‘bıyık’ temalı bir mesaj paylaştı. Akdoğan, paylaşımında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkücü bıyığı olan bir fotoğrafını da kullandı.

Akdoğan AB Bakanı Volkan Bozkır'la çektirdiği fotoğrafına Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in ülkücü bıyıklı bir fotoğrafını da ekleyerek, “Bıyık akımı tutacak gibi” ifadeleri ve bıyıklı bir emojiyle paylaştı.

Hükümette son dönemde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala art arda bıyık bırakamaya başlamıştı.