Yalçın Akdoğan'dan PKK'ya: Bırakın bu kandırmacayı...

Çözüm sürecinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, çözüm sürecinin geldiği noktayı değerlendirdi. PKK’nın eylemsizlik kararın “kandırmaca olduğunu” savunan Akdoğan, “Yol keseceksin, adam kaçıracaksın, makine yakacaksın, yatırımı engelleyeceksin, insanları kaçıracaksın, haraç alacaksın, sonra neymiş efendim, 'eylemsizlik' varmış. Bırakın bu kandırmacayı” ifadelerini kullandı. Akdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Bu bölge insanının talebidir. Bölge insanının ihtiyacıdır. Sen hem 'eylemsizlik var' diyeceksin, 'karakol basmıyormuş' neymiş, onun dışında her şeyi yapacaksın. Yol keseceksin, adam kaçıracaksın, makine yakacaksın, yatırımı engelleyeceksin, insanları kaçıracaksın, haraç alacaksın, sonra neymiş efendim, 'eylemsizlik' varmış. Bırakın bu kandırmacayı. Temel zemin kamu düzenidir. Burada eğer 'eylemsizlik kararı aldım' diyorsan adam gibi bunu uygulayacaksın, adam gibi sözünde duracaksın, bu ricada bulunmuyoruz. 'Sizden rica ediyoruz, bunlara son verin' demiyoruz. Söz verdiysen, sözünü tutacaksın, tutmuyorsan biz gereğini yaparız, bunu yapma gücüne ve imkanına da sahibiz."