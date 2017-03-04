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Yalçın Akdoğan'a AKP'li kadından 'Kürdistan bayrağı' protestosu

"Şehitlerimiz ihanet ettiniz; son kez 'Evet', bir daha yok!"

04 Mart 2017 13:35

AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, bir kadın izleyici Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Türk bayrağının yanına Kürdistan bayrağı asılmasına, "Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok'" sözleriyle tepki gösterdi.

Yalçın Akdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Şehir Konferansları' kapsamında düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programına konuşmacı olarak katıldı. Akdoğan, yaptığı konuşmasının ardından salondaki katılımcıların yazılı olarak verdiği soru- cevap bölümüne geçti.

"O paçavra, PKK bayrağı değil!"

O sırada söz alan bir kadın izleyici Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Türk bayrağının yanına Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Kadın izleyicinin "Türkiye bayrağının yanına PKK bayrağı astınız" sözleri üzerine Akdoğan, "PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavra, PKK bayrağı değil, Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimse de onu göndere çekemez" dedi. Bu sırada salondakiler de alkışladı. Akdoğan da yazılı olarak verilen soruları cevaplamayı sürdürdü.

Atatürk Havalimanı'nda 'Kürdistan bayrağı' eylemi:

"Şehitlerimize ihanet ettiniz; son kez 'Evet'"

Yalçın Akdoğan daha sonra yeni kitabının imza töreni geçti. Akdoğan'a, kitabını imzalatan aynı kadın izleyici burada da Akdoğan'a tepki gösterdi. Kadın izleyici, 'Önemli olan imza atmak değildir. Tamam mı? Cevap verebilmektir. Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok' deyip, ayrıldı. 

O anlar kameraya böyle yansıdı:

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