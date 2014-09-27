Yalçın Akdoğan: Suriye Kürtleri Türkiye'nin tarihi dostu ve müttefikidir

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Suriye'deki göç dalgasına ilişkin olarak "Suriye Kürtlerinin Türkiye'nin doğal müttefiki olduğunu" söyledi. Akdoğan, "Kimsenin Türkiye'ye ev ödevi verme lüksü de yok" dedi.

Kobanê'deki IŞİD saldırısından kaçarak Suruç'a sığınan Suriyelilere polis ve jandarmanın yaptığı müdahale sırasında güvenlik güçlerine taş atan HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'u da gönderme yapan Akdoğan, "Gerilim üreterek değil, taş atarak değil, çözüm üreterek ilerleyeceğiz. Çözüm sürecinin ruhu zaten diyalog" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Mardin'de çözüm sürecinde gelinen nokta hakkında konuştu.

Akdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye yıllardır terör örgütleriyle mücadele ediyor. 1.5 milyon insanın yükünü Türkiye çekiyor, siz sadece eleştiriyorsunuz. Bir defa olsun insan teşekkür etmez mi?"

"Suriye Kürtleri, tarihi olarak Esad'ın değil, Türkiye'nin tarihi dostu ve müttefikidir. Tarihi dostlarınız ve müttefiklerinizden destek istiyorsunuz."

"Türkiye şimdiye kadar mazluma kimliğini, etnik yapısını, Müslüman olup olmadığını sormadık. Zalime de kimliğini, kökenini sormadık. Zalim Müslüman da olsa, bizim mezhebimizden de olsa zalime zalim dedik"

'Biz barış dedikçe birileri savaş dedi. Geldiğimiz noktanın kıymetini çok iyi bilelim. Akan kanın durması Türkiye ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu filmi artık kimse geri sardıramaz. Gerilim üreterek değil, taş atarak değil, çözüm üreterek ilerleyeceğiz. Çözüm sürecinin ruhu zaten diyalog."