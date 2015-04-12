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Yalçın Akdoğan: Milletin evlatlarına kurşun sıkanlara söz söyleyemeyenler Türkiye partisi değil, örgüt partisidir

'TSK bir partinin değil milletin ordusudur ve mensupları da vatan evlâdıdır'

12 Nisan 2015 00:10

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ağrı'daki çatışmalarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milletin evlatlarına kurşun sıkanlara söz söyleyemeyenler örgütün partisi olurlar. Örgüt partisi ise Türkiye partisi olma iddiasını kaybeder" dedi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde TSK ile PKK arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, 5 PKK’lı öldürüldü. Operasyonla ilgili ‘tweet’ler atan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, şunları söyledi:

Ağrı'da halkımızın huzur ve güvenliği için gayret gösteren güvenlik güçlerimize yönelik terörist saldırıyı kınıyorum.

Siyasal rekabete baskı, şiddet ve silah karıştırmak, halkın iradesine zorla ipotek koymaya çalışmak kabul edilemez.

Kamu düzenine, seçim güvenliğine ve millet huzuruna yönelik girişimlere müsamaha gösterilemez. Ateşle oynayan kendisi kaybeder.

Seçimde silahtan medet ummak acziyettir, milli iradeye saygı duymamaktır.Örgüt destekli particilik son bulmalı, Siyaset terörize edilmemeli.

TSK bir partinin değil milletin ordusudur ve mensupları da vatan evlâdıdır.

Milletin evlatlarına kurşun sıkanlara söz söyleyemeyenler örgütün partisi olurlar. Örgüt partisi ise Türkiye partisi olma iddiasını kaybeder.

Yerleşim yerlerinde silahla dolaşmak, Eylemsizlik iddiasıyla bağdaşmaz.Silah ve illegalite en büyük tacizdir, kesinlikle sıradanlaştırılamaz.

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