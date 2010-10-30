Yalçın Akdoğan: Gül ve Erdoğan'ı kıyaslamak fitne girişimi

T24 - Başbakan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Gül ve Erdoğan'ı kıyaslayan yorumları eleştirdi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Gül ve Erdoğan’ı karşılaştırdığı yazısında “Erdoğan yüz tane Gül eder!” dedi, Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan, “fitne çıkarma girişimi” olarak yorumladı ve “Bu iki şahsiyetin karşı karşıya geleceği düşüncesi sadece muarızların bir temennisidir” dedi.



Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan imzasıyla köşe yazıları yazan Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’la ilgili dünkü yazısı ilgi çekti. Akdoğan, 26 Ekim’de Yeniçağ Gazetesi’nde yayımlanan Sabahattin Önkibar’ın Gül ve Erdoğan’ın karşılaştıran yazısıyla başlayan, bazı köşe yazıları ve televizyonlardaki tartışma programlarında devam eden yorumlarla ilgili sert bir yazı yazdı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ı kıyaslayan yorumların sayısının arttığına dikkat çeken Akdoğan, “Anlaşılan o ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu tür girişimlerin sayısı artacak. Buna girişim diyorum, çünkü bu düşünce açıklamaktan öte, suyu bulandırmaya dönük bir operasyon izlenimi uyandırıyor. Amaç, devletin zirvesindeki iki ismi birbirine düşürmek” diye yazdı.



‘Sadece yakıştırma’

“Erdoğan da, Gül de gerektiğinde gerektiği şekilde hareket edebilecek soğukkanlılığa ve ferasete sahipler. Erdoğan da Gül de gerektiğinde duygusal, gerektiğinde rasyonel hareket edebilen insanlar. Erdoğan da Gül de dostluğu da düşmanlığı da takdir edebilecek, ülkenin menfaatleri için kişisel kızgınlıklarını arka plana atabilecek insanlar” ifadesini kullanan Akdoğan, Gül ve Erdoğan’ın özelliklerine ilişkin nitelemeleri “bunlar sadece birer yakıştırma” diye eleştirdi ve “Bunlar münasebetsiz olmak bir yana gerçeği olabildiğine ters yüz eden, mevcut durumu yansıtmayan, gerçekdışı değerlendirmelerdir” şeklinde yorumladı. Akdoğan, Cumhurbaşkanı’nın da Başbakan’ın da karakterlerinin farklı olabileceğini vurguladıktan sonra “Bu iki şahsiyetin karşı karşıya geleceği düşüncesi, sadece muarızların bir temennisidir” görüşünü savundu. Akdoğan, Gül ve Erdoğan’ı karşı karşıya getirmek isteyenlerin “hayal kırıklığı yaşamaya mahkum” olduklarını iddia etti.



* Muarız: karşı çıkan

** Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olarak bütün görüşmelerini ve faaliyetlerini not alan, AKP’nin benimsediği siyasi çizgiyi yansıtan “Muhafazakar Demokrasi” kitabının da yazarı olan Akdoğan, İletişim Bilimleri dalında yüksek lisans, Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında da doktora yaptı.