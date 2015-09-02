Yalçın Akdoğan: Çözüm süreci bitmedi

7 Haziran Genel Seçimleri'nden önce "HDP'nin barajı geçmesi halinde AK Parti iktidarı güç kaybederse, çözüm süreci falan kalmaz" diyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93'üncü yıldönümü resepsiyonunda çözüm sürecine ilişkin olarak, "Süreci ciddiye alıyoruz. Süreç bitmedi" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos resepsiyonu izlenimlerini aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Verda Özer, "Ankara'da edindiğim izlenim seçimlerden önce PKK'dan eylemsizlik açıklaması gelebileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Özer'in Hürriyet'te "30 Ağustos'ta ilklerin töreni" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2015) tarihli yazısı şöyle:

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde, Türkiye'nin gerçekleri ve değişen gerçekliği sanki bir geceye sığdırıldı.

Kamusal dua

Öncelikle, 30 Ağustos bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlandı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, bu aynı zamanda Saray'da düzenlenen ilk milli gündü. Ve Saray ilk kez bu kadar çok kişiyi birden ağırladı.

Törenin en çok akıllara kazınacak anlarından biri, en başında Türkiye'nin bugüne kadar verdiği tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıydı.

Bunda ilk olan sadece binlerce kişinin binlerce şehidi hep birlikte ve topyekûn anması değildi.

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Ve çözüm süreci

Önce şehitlerin anılması, sonra askerlerle kurulan bağlantı ve törende katılımcılar arasında askerlerin ciddi sayısal varlığı, Türkiye'nin gündemini ve ruh halini de birebir yansıtıyordu.

O askerleri dinlerken, bir yandan da hükümet yetkilileriyle çözüm sürecini konuştum.

İzlenimlerimi özetle şöyle aktarabilirim:

Türkiye şehit vermeye devam ettikçe, süreç "buzdolabında" kalmaya devam edecek.

Bunu hem törende, hem ertesi gün Ankara'da hükümet yetkilileriyle ve devletin ilgili kurumlarıyla görüştüğümde daha iyi anladım: PKK eylemsizlik kararını açıklamadan ve geri çekilmeler başlamadan, süreç o dolapta kalmaya devam edecek.

Ne var ki süreç bitmiş değil.

Sadece beklemede.

Başbakan Yardımcısı ve sürecin en kilit isimlerinden Yalçın Akdoğan, yaptığımız başbaşa sohbette bunu özellikle vurguladı: "Süreci ciddiye alıyoruz. Süreç bitmedi."

Ankara'da edindiğim izlenim ise seçimlerden önce PKK'dan eylemsizlik açıklaması gelebileceği yönünde.

Süreçle ilgili kritik bilgilerle cumartesi günü devam edeceğiz.

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