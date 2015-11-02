Yalçın Akdoğan: "AK Parti, ANAP gibi olacak" deniyordu; "Millet koalisyon istiyor" tezi çökmüş oldu

AKP'nin yüzde 49,4 oranında oy alarak 317 milletvekili çıkarmasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Millet koalisyon istiyor iddiası çökmüş oldu. AK Parti gerileme döneminde, ANAP gibi olacak deniliyordu" dedi.

AKP Genel Merkezi'ne girişi öncesinde konuşan Yalçın Akdoğan, şunları söyledi:

Seçim sonuçlarını MYK’da değerlendireceğiz. AK Parti olarak bizim başarımız zaten seçmenin verdiği başarıyı doğru anlamaktan geçiyor. Seçmenle empati yapması gereken sadece AK Parti değildir. Milletimiz güven ve istikrarı tercih etti. Millet koalisyon istiyor iddiası çökmüş oldu. AK Parti gerileme döneminde, ANAP gibi olacak deniliyordu. AK Parti muhteşem bir dönüşle Türkiye’nin umudu oldu.