Yalancılar depresyona giriyor

Fransa’da bulunan Notre Dame Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre yalan söyleyen insanlar baş ağrısı problemi yaşıyor ve depresyona giriyor.



Fransa’daki Notre Dame Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmada yalan söyleyen insanlarda boğaz ağrısından anksiyeteye bir çok rahatsızlık görüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre az yalan söyleyen kişilerin insan ilişkileri daha sağlam oluyor.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Anita Kelly 10 hafta boyunca yaşları 18- 71 arasında değişen 110 kişiyi incelediklerini belirtti.

Denekleri iki gruba ayıran ekip bir gruba araştırma süresince yalan söyleme özgürlüğü tanırken diğer gruptan “dürüstlük” ilkelerine tam anlamıyla bağlı kalmalarını istedi.

Sonuçlara göre yalan söyleyen ekiptekilerde baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar görülürken yalandan uzak kalan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme olduğu kaydedildi.

Kelly çalışmanın sonuçlarına göre bir kişinin haftada ortalama 11 yalan söylediğini belirtti.