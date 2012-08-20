T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yalancılar depresyona giriyor

Fransa’daki Notre Dame Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmada yalan söyleyen insanlarda boğaz ağrısından anksiyeteye bir çok rahatsızlık görüldüğü ortaya çıktı

20 Ağustos 2012 14:27

Fransa’da bulunan Notre Dame Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre yalan söyleyen insanlar baş ağrısı problemi yaşıyor ve depresyona giriyor.
 
Fransa’daki Notre Dame Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmada yalan söyleyen insanlarda boğaz ağrısından anksiyeteye bir çok rahatsızlık görüldüğü ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre az yalan söyleyen kişilerin insan ilişkileri daha sağlam oluyor.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Anita Kelly 10 hafta boyunca yaşları 18- 71 arasında değişen 110 kişiyi incelediklerini belirtti.

Denekleri iki gruba ayıran ekip bir gruba araştırma süresince yalan söyleme özgürlüğü tanırken diğer gruptan “dürüstlük” ilkelerine tam anlamıyla bağlı kalmalarını istedi.

Sonuçlara göre yalan söyleyen ekiptekilerde baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar görülürken yalandan uzak kalan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme olduğu kaydedildi.

Kelly çalışmanın sonuçlarına göre bir kişinin haftada ortalama 11 yalan söylediğini belirtti.

ETİKETLER

yalancıdepresyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24