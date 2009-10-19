Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu'nun, "Yalancılar-Çıkarcılar Domuz Gribi" kitabı okurla buluştu.



Bilnet Matbaacılık tarafından çıkarılan kitapta, domuz gribi irdeleniyor. Yazarın, domuz gribi, tarih ve grip konusunda 132 karikatürüne yer verilen kitapta, "Küresel ekonomistlerin, önce tehlike ve felaket yaygarası yapıp, sonra bunu düzeltecek pahalı tedbirleri topluma kabul ettirmeye çalıştığı, uydurulmuş domuz gribi salgını ile aşı, serum, ilaç propagandası başlatılarak, ilaç firmaları ve antibiyotik komitelerinin rant sağlamasına yol açıldığı" öne sürülüyor.



"Domuz gribi ve kuş gribi safsatası" konularında Kapıcıoğlu'nun görüşleri dile getirilen kitapta, "Asparagas" olduğu öne sürülen, basında çıkan domuz gribi haberlerine de yer verilerek, salgın hastalıklar üzerine bir değerlendirme de yapılıyor.



Prof. Dr. Kapıcıoğlu'nun, 1.5 yıl önce de "Yalancılar-Çıkarcılar Kuş Gribi" kitabı da yayımlanmıştı.