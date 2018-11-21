Yalan söyleyen insan burnundan anlaşılabilir!

Granada Üniversitesi'nden bilim insanlarının katılımı ile yapılan bir deneyde, kişilerinin yalan söylediklerinde burun sıcaklıklarının düştüğü tespit edildi. Yapılan deneylerde deneklerin yüzde 80'ninde doğrulanan uygulamanın kişilerin doğruyu söyleyip söylemediğinin tespitinde kullanılabilinecek bir yöntem olduğu ispatlanmış oldu.

Deney sırasında, deneklerden telefonla yakınlarını arayarak onlara yalan söylemeleri istendi. Gönüllüler yüzeydeki sıcaklığın dağılımını gösteren termal cihazlar yardımıyla izlenmeye alındı.

Kızılötesi görüntülerde yalan söyleyen kişilerin burun sıcaklığının 1.2 derece düştüğü ve alın sıcaklığının ise bir buçuk derece yükseldiği tespit edildi.

Bilim insanı Emilio Gomez Milano'ya göre, burun sıcaklığındaki düşüş yalan söylemeye çalışan kişinin yaşadığı heyecandan kaynaklanıyor. Bununla beraber, yalan söylendiği esnada artan zihinsel çalışma alın ısısında yükselmeye neden oluyor.

Milano, elde edilen sonuçların deneklerin yüzde 80'ninde doğrulandığını ve bu yöntemin yalan dedektöründen yüzde on daha kesin sonuç verdiğini söyledi.