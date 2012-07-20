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Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı sevgilisinden ayrıldı

"Yalan Dünya"nın Nurhayat'ı Gupse Özay'ın kendisine şöhretin kapılarını açan yönetmen sevgilisi Bülent İşbilen'i terk ettiği ortaya çıktı

20 Temmuz 2012 00:15

Yalan Dünya'da Nurhayat karakteriyle ünlenen Gupse Özay'ın uzun süreder beraber olduğu ve kendisine şöhret kapılarını açan yönetmen sevgilisi Bülent İşbilen'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Özel hayatıyla gündeme gelmemek için büyük çaba sarf eden Özay'ın yakın zamana kadar "Alemin Kralı" dizisini yöneten Bülent İşbilen'le beraber olduğu ancak bu durumu gizlemek için büyük çaba sarfettiği öğrenildi. 
 
Sevgilisinin "Gupse Özay çok özel bir yetenek" şeklindeki mesajlarına rağmen Özay'ın İşbilen ile ilgili sosyal medyada hiç beraber fotoğraf paylaşmaması ve özel bir mesaj yazmaması dikkat çekti. Ancak İşbilen'in Gülse Birsel tarafından keşfedilmeden önce senaristlik yapan Özay'ın şöhret olmasında büyük katkısı olduğu konuşuluyor. Hatta Özay nasıl keşfedildiği yönündeki sorulara hep "Yönetmen Bülent İşbilen'in önderliğinde 'Psikolog' isimli 3 videodan oluşan skeçlerimizi internete koyduk. Büyük ilgi gördük. Gülse Birsel de beni oradan görüp deneme çekimine girmemi istedi. Gittim, beğendiler, Nurhayat karakterini oynamaya başladım" cevabını veriyordu.
 
 

Twitter'dan ağır gönderme 

 
 
İddiaya göre İşbilen Gupse Özay'la tanışıp aşık olduktan sonra 2 çocuğunun annesinden boşandı, ardından da ünlü oyuncuyla Gümüşsuyu'nda aynı eve taşındı. "Yalan Dünya"yla ünlendikten sonra birkaç ay önce 450 bin TL aldığı bir otomobil reklamında kamera karşısına geçen Özay, geçen haftalarda Cihangir'de 2 bin euro'ya deniz manzaralı bir ev kiraladı.
 
Özay tatile gittiği için evin pek çok tadilat işiyle de İşbilen ilgilendi. Ancak tatilden İşbilen'i arayan Özay, artık ilişkisine devam etmek istemediğini söyledi. Çok şaşırdığı öne sürülen İşbilen'in twitter sayfasında tekrar tweet ettiği "Servet ve merhamet bir tahterevallinin iki ucundadır. Biri yükseldiğinde diğeri alçalır" sözü dikkat çekti.
 
 

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nurhayatyalan dünyaGupse ÖzayBülent İşbilen

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