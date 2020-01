Yalan Dünya bir tartışma yüzünden az daha yalan olacaktı

Kanal D’nin sevilen dizisinin senaristi Gülse Birsel’le D Yapım arasındaki kriz yüzünden çekimlere birkaç gün ara verildi. Sonunda uzlaşma sağlansa da setteki huzursuzluk sürüyor

Milliyet'ten İlknur Taş'ın haberine göre, Gülse Birsel’in yazıp oynadığı, Olgun Şimşek, Füsun Demirel, Altan Erkekli, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Nihal Yalçın, Bartu Küçükçağlayan, İrem Sak ve Gupse Özay gibi oyuncuların rol aldığı ‘Yalan Dünya’ dizisi çıkan bir tartışma yüzünden az kalsın yalan olacaktı.

Kanal D’nin sevilen dizisinin setinden sızan bilgilere göre senarist Gülse Birsel’in, D Yapım’la ters düşmesi yüzünden çıkan kriz kanal yönetimini ve set çalışanlarını zora soktu.



Bazı konularda yapımcıyla anlaşamayan ve tartışma yaşayan Birsel, kanal yönetimine yapımcıyı şikayet edince olanlar oldu. Bunu duyan yapımcı da soluğu Kanal D’de aldı ve hakaretler yağdırarak Birsel’i şikayet etti.



Tartışmanın büyümesinin ardından Birsel, seti durdurdu ve çalışanlara birkaç gün izin verdi. Kriz, kanalla sözleşmeyi fesh etmeye ve diziyi bitirme noktasına kadar geldi. Ancak yönetim, bir orta yol bulup çekimlerin tekrar başlaması konusunda Birsel’i ikna etti.



İki bölüm stoklu giden ekip, önceki gün tekrar “Motor” dedi ve çekimlere kaldıkları yerden devam etti. Set çalışanlarının ve oyuncuların huzursuz oldukları ve her an her şeyehazırlıklı şekilde çalıştıkları öne sürülüyor.