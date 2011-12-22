Yalan dünya aşıkları





T24- Kanal D, yeni yılın ilk günlerinde çok iddialı ve bol kahkahalı bir diziyle izleyicilerini buluşturmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Jale Atabey Özberk’in yaptığı, müziklerini Nil Karaibrahimgil’in hazırladığı “Yalan Dünya”, ocak ayında başlıyor.





Hürriyet'in haberine göre, Yapımcılığını D Yapım’ın üstlendiği dizi, Cihangir’in göbeğinde yan yana, hatta aynı terasta yaşamaya mahkûm, Türkiye’nin iki uç hayat tarzından gelen iki ailenin komik hikâyelerini ekrana taşıyacak. Dizinin sürprizi ise Beyazıt Öztürk...





Yıllardır “Beyaz Show”la ekranda olan ünlü şovmen, bu kez oyunculuğunu konuşturacak ve dizide aynı apartmanda oturduğu Gülse Birsel’e aşık bir genci canlandıracak.





Gülse Birsel, Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun şimşek, Beyazıt Öztürk, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Nihal Yalçın, Bartu Küçükçağlayan, Tuna Orhan, Ömür Arpacı, Hakan Meriçliler, ırem Sak, Gupse Özay ve Gönül Ülkü’nün rol aldığı dizi, yıldız oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla ekranda kahkaha fırtınası estirecek.





Cihangir'de ofis ararken bu dizi çıktı





“Avrupa Yakası”nda Nişantaşı dolaylarında gezinen Gülse Birsel, “Yalan Dünya”da Cihangir bölgesini mercek altına aldı. Birsel, bu seçimin nedenlerini şöyle açıklıyor: “Ben dört-beş yılımı bu taraflarda geçirdim. Belki onun için ‘Yalan Dünya’nın oyuncuları buralı. Cihangir’de bir ofis edineyim derken tanıştığım insanlar, emlakçılar, ev sahipleri falan her şey bir araya geldi. Oturup yazıya dökmeye başladım. Bir günde hızlı hızlı yazdım ve o gün ne çıktıysa (dekorlar, karakterler, çatışmaları not almışım), şu anda dizi o...”





Aynı kalem yazıyor lezzet benzer olur



Dizide bir müteahhiti canlandıracak olan Altan Erkekli, “Yalan Dünya”nın “Avrupa Yakası” ile karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Yeni dizi ‘Avrupa Yakası’ ile karşılaştırılır mı bilmem, ama yine Gülse Birsel’in kaleminden çıkacağı için birbirine yakın lezzetler olacağı kesin.”

