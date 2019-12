'Yala ve gör'e sansür

T24 - Artic Monkeys'in yeni albümü 'Suck It And See' adından dolayı sansüre uğradı.





İngiliz bağımsız rock grubu Artic Monkeys'in yeni çıkan albümü 'Suck It And See' (yala ve gör) terbiyesiz ve saygısız bir ada sahip olduğu gerekçesiyle Amerika'da sansüre uğradı.

Uncut'ın haberine göre, Amerikan müzik marketlerinin bazılarında albüm adının üzeri etiketle kapatılmış bir şekilde satılacak. 'Suck It And See' (yala ve gör) İngiliz argosunda 'dene ve gör' anlamına geliyor.

Sansürü doğrulayan vokalist Alex Turner, Amerika'nın genelinde uygulanan sansürün özellikle büyük müzikmarket zincirlerinde yaşandığını açıkladı.

Grup bu albümde çıkış albümleri olan 2006 tarihli 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not'ın ruhunu yeniden yaratmak istediğini söylüyor.