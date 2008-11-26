Yakuplu'da giderayak imar torpili

Kapatılması planlanan Yakuplu Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Tayfun Şen’in, annesine ait arazilerinin yapılaşma oranını artıran teklifini Meclis onayladı.



Kapatılan belde belediyeleri arasında yer alan Büyükçekmece ilçesine bağlı Yakuplu’daki bir plan tadilatı beldeyi karıştırdı. AKP’li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Tayfun Şen’in, annesi üzerine kayıtlı arsaların yapılaşma oranının artırılması teklifi önce kendi başkanı olduğu İmar Komisyonu’ndan, ardından Meclis’ten geçti.

Yapılan düzenlemeye göre, Şen’in annesinin arazisinin yapılaşma oranı yüzde 40 artırıldı. Bu düzenleme AKP’li bazı Meclis üyelerini de isyan ettirdi. AKP’li üye İlyas Cebeci, karardan utanç duyduğunu belirterek, “Belediye Meclisi’ne birilerine siyasi rant sağlamak için değil, belde halkının menfaatlerini korumak için seçildik” dedi. Tayfun Şen’in annesine ait arazilerle ilgili plan tadilatı teklifi, Şen’in başkanı olduğu İmar Komisyonu’nda kabul edildikten hemen sonra yaklaşık 4 ay sonra kapatılacak olan Yakuplu Belediyesi’nin meclisine gönderildi. 12 AKP’li, 2 CHP’li ve 1 SP’liden oluşan Meclis de, 10 Ekim 2008’de görüştüğü plan tadilatı teklifini oyçokluğuyla kabul etti.

Arazinin değerini milyonlarca dolar artıran bu değişiklikten sonra Şen’in annesi Hayriye Şen üzerine kayıtlı arsanın üzerine kat yüksekliği serbest olmak üzere 17 bin 553 metre yerine 24 bin 582 metrekare iş merkezi yapılmasının önü açıldı. Yakuplu Belediye Meclisi’nin kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.



CHP’liler karşı çıkmadı



Meclis tutanaklarına göre, özellikle araziye yapılacak iş merkezlerinin kat yüksekliğinin sınırsız olması tepki çekti. CHP’li üyelerin karşı çıkmadığı teklif hakkında, AKP’li üyeler İlyas Celebi ve Murat Kürklü olumsuz görüş bildirdi. Cebeci, Bu kararın Yakuplu’da yaşayan birçok insanı etkileyeceğini ve mağdur edeceğini belirterek, “Belediye Meclisi’ne birilerine siyasi rant sağlamak için değil, belde halkının menfaatlerini korumak için seçildik” dedi.

Oturuma başkanlık eden Yakuplu Belediye Başkanı Şanver Çolak ise, kendi partilisinden gelen bu itiraz üzerine, “Yargı yolu açıktır. Dileyen yasal yollardan itiraz edebilir” karşılığını verdi.



Konuyla ilgili Yakuplu Belediyesi yazılı olarak şu açıklamayı gönderdi: “Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan 727 ada 1-2-3 parsellerle ilgili plan tadilat teklifi belediyemize ilgilileri tarafından sunulmuş olup, Belediye Meclisi’nce İmar Komisyonu’na havale edilmiştir. İmar Komisyonu, konuyu değerlendirerek raporunu Belediye Meclisi’nce sonuçlandırılmak üzere Başkanlığımıza sunmuştur. Bahse konu plan değişikliği oy çokluğuyla İmar Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisi’nce kabul edilmiştir.

Ayrıca bahse konu plan değişiklik teklifinin Meclis oturumunda görüşülmesi sırasında parsel malikleriyle akrabalık bağı olan Meclis Üyesi (Tayfun Şen) Meclis toplantı salonundan çıkmıştır ve teklifin oylanması daha sonra yapılmıştır.”