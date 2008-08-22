T24 LogoT24 Logo
Spor

Yakup Kılıç bronzda kaldı

Altın madalya beklediğimiz sporcularımızdan Yakup Kılıç, yarı finalde Ukraynalı rakibi karşısında varlık gösteremedi ve bronz madalyada kaldı.

22 Ağustos 2008 03:00

Altın madalya beklediğimiz sporcularımızdan Yakup Kılıç, yarı finalde Ukraynalı rakibi karşısında varlık gösteremedi ve bronz madalyada kaldı.

Karşılaşmaya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Yakup, ilk raund 2-0 geride kapattı. İkinci sette de rakibine karşılık veremeyen milli boksör, üçüncü raunda 4-0 geride girdi. Üçüncü raunda oyun disiplininden kopan Yakup sadece 1 puan alırken, 4 puan verdi. Dördüncü ve son raundda oldukça yorulan milli boksör, rakibinin 2 puan daha almasına engel olamadı ve karşılaşmayı 10-1 kaybetti.

Yarı final maçını kaybeden Yakup altın madalya şansını kaybetmesine rağmen bronz madalyanın sahibi oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24