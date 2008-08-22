Yakup Kılıç bronzda kaldı

Altın madalya beklediğimiz sporcularımızdan Yakup Kılıç, yarı finalde Ukraynalı rakibi karşısında varlık gösteremedi ve bronz madalyada kaldı.



Karşılaşmaya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Yakup, ilk raund 2-0 geride kapattı. İkinci sette de rakibine karşılık veremeyen milli boksör, üçüncü raunda 4-0 geride girdi. Üçüncü raunda oyun disiplininden kopan Yakup sadece 1 puan alırken, 4 puan verdi. Dördüncü ve son raundda oldukça yorulan milli boksör, rakibinin 2 puan daha almasına engel olamadı ve karşılaşmayı 10-1 kaybetti.



Yarı final maçını kaybeden Yakup altın madalya şansını kaybetmesine rağmen bronz madalyanın sahibi oldu.

