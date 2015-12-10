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Yakub Saygılı ve 11 polis, 17 Aralık dosyasından serbest bırakıldı, 'darbe teşebbüsü' tutukluluğu sürüyor

Eski Mali Şube Müdürü Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy, Kom Daire Başkan Yardımcısı Balcı, 17 Aralık soruşturması kapsamında ifade verdi

10 Aralık 2015 18:30

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında Mali Şube Müdürlüğü görevinde bulunan ve 4 Eylül 2014 tarihinde “darbe” suçlamasıyla tutuklanan eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy, Kom Daire Başkan Yardımcısı Osman Balcı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve eski Başkomiser M. Akif Üner'in aralarında olduğu 14 kişi ise tutuklanmalari istemiyle mahkemeye sevk edildi.

2010 yılında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube’sinde Müdür Yardımcısı olarak görev alan Saygılı, 2012 yılında ise şube müdürlüğüne terfi etti ve bu görevini 17 Aralık operasyonuna kadar yürüttü.  Yakub Saygılı, 'darbe teşebbüsü' iddiası başta olmak üzere başka dosyalardan tutuklu olduğu için Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.

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