Yaklaşık 5 bin Türk vatandaşı Ukrayna’dan Türkiye’ye döndü

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kiev Büyükelçiliği'nin uyarıları kapsamında 5 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ukrayna'dan ayrılarak ülkeye döndüğünü söyledi.

Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, elçilik tarafından Ukrayna'da yaşayan 20 bin civarındaki Türk vatandaşına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, özellikle öğrencilerden Ukrayna'dan ayrılma talepleri geldiğini ancak iktidardan bunlara yönelik acil tedbirleri göremediklerini söyledi.

Ukrayna'da çoğunluğu öğrenci olmak üzere 20 bini aşkın Türk vatandaşı olduğuna işaret eden Altay, Dışişleri Bakanlığının günler öncesinden vatandaşları uyarması gerektiğini söyledi.

Montrö Sözleşmesi'nin ne kadar önem taşıdığının görüldüğünün altını çizen Altay, "Hükümetin Montrö konusunda yüksek hassasiyetini ve işin gereğini yapma noktasında, sözleşmeye harfiyen uyması noktasında yürütme organını sıkı bir takip ve denetim içinde tutacağımızı da yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum." diye konuştu.

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