Yaklaşık 300 yolcu taşıyan feribot battı

T24 - Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 15'i çocuk yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir feribot battı. Feribotun kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ifade edildi.



Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 300'e yakın yolcu taşıyan bir feribot battı. Feribottaki 26 kişinin öldüğü, 292 kişinin kurtarıldığı bildirildi.



Endonezya'nın Riau kenti polis şefi Yasin Kosasih, adalar arası sefer yapan Dumai Express 10 adlı feribotun, sefere çıktıktan 90 dakika sonra, kötü hava koşulları nedeniyle bugün sabaha karşı Sumatra adası açıklarında battığını söyledi.



Denizcilik yetkilileri, 292 kişinin sağ salim kurtulduğunu, 26 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.



Yerel bir polis yetkilisi, feribotun muhtemelen büyük dalgalar ve şiddetli yağmur yüzünden battığını kaydetti.

