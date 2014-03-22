Pakistan'da yakıt tankeri otobüsle çarpıştı: 35 ölü

Pakistan'da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da ülkenin liman kenti Karaçi'den yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Belucistan'ın Hub bölgesi yakınlarındaki otoyolda yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Yakıt tankerini kullanan şoförün kontrolü kaybetmesiyle iki yolcu otobüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Hub ve Karaçi'deki hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artabileceğinden edişe ediliyor.