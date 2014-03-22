T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da yakıt tankeri otobüsle çarpıştı: 35 ölü

Pakistan'da ülkenin liman kenti Karaçi'den yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Belucistan'ın Hub bölgesi yakınlarındaki otoyolda yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı

22 Mart 2014 14:59

Pakistan'da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da ülkenin liman kenti Karaçi'den yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Belucistan'ın Hub bölgesi yakınlarındaki otoyolda yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Yakıt tankerini kullanan şoförün kontrolü kaybetmesiyle iki yolcu otobüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Hub ve Karaçi'deki hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artabileceğinden edişe ediliyor.

ETİKETLER

yakıttankerotobüshayatını kaybettiyaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24