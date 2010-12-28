T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAKIT DEPOSUNDA 72 KİLO EROİN ŞANLIURFA (A.A)

28 Aralık 2010 14:35

-YAKIT DEPOSUNDA 72 KİLO EROİN ŞANLIURFA (A.A) - 28.12.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kamyonun yakıt deposunda 72 kilo 774 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan takipte uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 35 BFJ 15 plakalı kamyon, Siverek ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Aramada kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 142 paket halinde 72 kilo 774 gram eroin ele geçirildi.  Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Servet Ü. (49) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, kamyon sürücüsü Servet Ü'nün ifadesinde, eroini Van'dan alıp İstanbul'a götürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24