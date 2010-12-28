-YAKIT DEPOSUNDA 72 KİLO EROİN ŞANLIURFA (A.A) - 28.12.2010 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kamyonun yakıt deposunda 72 kilo 774 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan takipte uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 35 BFJ 15 plakalı kamyon, Siverek ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Aramada kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 142 paket halinde 72 kilo 774 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Servet Ü. (49) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, kamyon sürücüsü Servet Ü'nün ifadesinde, eroini Van'dan alıp İstanbul'a götürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.