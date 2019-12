-YAKIT DEPOSUNDA 120 KİLO KAÇAK ET EDİRNE (A.A) - 24.08.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilin yakıt deposu içerisine oluşturulmuş gizli bölmede 120 kilogram kaçak kemiksiz et yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.H'nin kullandığı X5339BH plakalı otomobilde arama yaptı. Otomobilde, aracın orijinal olmayan yakıt deposu içerisine oluşturulmuş gizli bölmede 120 kilogram kaçak kemiksiz et ele geçirildi. Sürücü A.H. ve otomobildeki N.A, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.