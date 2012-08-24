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Yakınları Tom Cruise için endişeli

Tom Cruise'un, 6 yıllık eşi ve kızı Suri’nin annesi Katie Holmes’le yollarını ayırdığından beri sürekli kilo vermesi yakınlarını endişelendiriyor

24 Ağustos 2012 15:30

6 yıl evli kaldığı Katie Holmes’ten ani bir kararla boşanan Cruise, üzüntüden sürekli zayıflıyor.

Ünlü oyuncunun Grazia Dergisi’ne konuşan yakınları, “Tom zayıflıktan tanınmayacak hale geldi. Neredeyse aç geziyor. Ne kadar ısrar etsek de onu sağlıklı beslenmeye ikna edemiyoruz. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Cruise’un yakınları boşanma sürecinin ünlü aktörü tahmin edildiğinden çok daha fazla sarstığını da söyledi.

Son 3 haftada 6 kilo veren Cruise’un ruh halinin kendilerini endişelendirdiğini belirten yakınları ekledi: “Herkes evliliklerinin Tom yüzünden bittiğini zannetse de, Tom Katie’den severek ayrıldı. Suri’yi çok özlüyor. Kendini bırakmış durumda. Hastalanmasından çok korkuyoruz.”

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